كيف خدعت القسام وحدة الأشباح (الإسرائيلية) في جباليا؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن تفاصيل "تضليل وخديعة" مقاتلي "القسام" لجيش الاحتلال بالعملية التي أدت لمقتل 4 جنود من وحدة "الأشباح" المعروفة بـ 888، قبل أيام بمعارك جباليا شمال القطاع.

وقالت الصحيفة: إن مقاتلي "حماس" استطاعوا تضليل جيش الاحتلال بالعملية التي أدت لمقتل 4 جنود من وحدة الأشباح بجباليا، فلم يفخخوا الطابق الأول في المبنى وهو مركز الخطر عادة، خادعين بذلك جنود الوحدة.

"وفخخ مقاتلو "القسام" الطابق الثاني بالمبني؛ لإيهام الجنود أنه آمن وقد نجحت خطتهم بالفعل"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وتابعت "يديعوت": "مقاتلي حماس بدأوا بتغيير أنماط قتالهم، والآن يحولون القذائف إلى عبوات ناسفة شديدة الانفجار، وقد ثبت أن هذا سلاح فعال فقد أدى لمقتل عدد من الجنود في جباليا".

والثلاثاء الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين؛ جراء انفجار عبوة في مبنى كانت تنشط فيه قوات الجيش، خلال معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وخلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، قتل 18 جندياً إسرائيلياً خلال المعارك في قطاع غزة، بينما قتل 33 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان، وفقاً لما اعترف به جيش الاحتلال الإسرائيلي.