أعلنت حملة "ألقِ عصاك" (حملة عالمية تطالب بكسر الحصار المفروض على شمال قطاع غزة)، دخول عشرات الشبان والشابات الأردنيين في إضراب مفتوح عن الطعام.

ووفقا لبيانات الحملة، التي تلقتها "الرسالة نت"، مساء اليوم الأحد، فقد "بدأ الإضراب يوم الجمعة الأول من الشهر الجاري، حيث تجمع الشبان والشابات قرب السفارة الأميركية في عمّان ضمن مسيرة خرجت هناك، معلنين عن بدء الإضراب عن الطعام".

وشارك الشبان في تظاهرة حملت شعارات تطالب بالحرية لغزة، وترفض سياسات الاحتلال التي تسعى لتهجير السكان، وفرض واقع إنساني قاسٍ على المدنيين في شمال القطاع.

وأضافت البيانات، أدى "المضربون خلال وقفة أمام مجمع النقابات المهنية في العاصة عمّان، قَسَم الالتزام بالإضراب حتى تتحقق أهداف الحملة".

كما نُظمت يوم أمس السبت وقفة أخرى أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفعاليات المخططة لتسليط الضوء على مطالب المضربين، ودعوة المنظمات الحقوقية للوقوف إلى جانبهم.

كما أعلن المضربون عن وقفة أخرى أمام مبنى الأمم المتحدة في عمّان مساء اليوم الأحد، في سياق فعالياتهم البديلة إلى "حين توفير مكان إقامة دائم".

وبحسب الحملة فإن شعار "ألقِ عصاك" استلهم من "روح المقاومة التي عبّر عنها الفلسطينيون، خاصة مشهد قائد حركة حماس يحيى السنوار، حينما رمى الطائرة المسيرة بعصاه وهو مصاب، ما يعكس الصمود والتحدي حتى الرمق الأخير".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألفا و 446 شهيدا وجريحا فلسطينييا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.