مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـــ 396

أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 70 شهيدًا خلال 24 ساعة في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 45 منهم سقطوا شمالي القطاع.

وفي آخر مستجدات الليلة الماضية ، أعلنت مصادر في وزارة الصحة عن ارتقاء 4 شهداء بالإضافة إلى عدد من الإصابات في قصف الاحتلال منزلاً في شارع غزة القديم بحي التفاح شرق مدينة غزة.

بينما ارتقى 3 شهداء بينهم طفل جراء قصف للاحتلال استهدف خيمة أبو خاطر تؤوي نازحين في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس. و4 شهداء آخرين وإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالقرب من شاليه "ووتر لاند" في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان و6 إصابات بينهم أطفال جرّاء قصف مروحية استهدفت خيمة تؤوي نازحين شرق مخبز البنا وسط مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 20 شهيدًا وعدد من المفقودين جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الرضيع الذي يؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وأعلنت مصادر رياضية عن استشهاد لاعب نادي خدمات المغازي لكرة السلة فراس موسى الشرخ متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جرّاء قصف الاحتلال لمنزل بجوار النادي وسط قطاع غزة قبل أيام.