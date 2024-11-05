حزب الله يواصل استهداف قوات الاحتلال ومستوطناته

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان التصدي للعدوان الصهيوني على البلاد من خلال استهداف قوات الاحتلال وآلياته ومستوطناته ومدنه، محققة إصابات مباشرة.

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء 05-11-2024 تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند ‏الساعة 7:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا ‏بصلية من الصواريخ النوعية.‏

و‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء 05 - 11 - 2024 ثكنة "معاليه ‏غولاني" (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ من الصواريخ النوعية.‏

وعند الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 استهدفت قوات المقاومة تجمعًا لقوات ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح يوم الثلاثاء 05 - 11 - 2024 تجمعًا لقوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في ثكنة "دوفيف" بصليةٍ صاروخية.