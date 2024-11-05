نفذت آليات الاحتلال الإسرائيلي، عملية هدم واسعة طالت 8 مساكن لعائلات فلسطينية، بحي سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وجرى الهدم، منذ صباح اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات عسكرية وإغلاق مشددة، حيث حاصرت قوات الاحتلال الحي ومنعت وصول السكان والصحفيين إلى مناطق الهدم من ساعات الصباح وحتى المساء.

وأشار مركز معلومات "وادي حلوة" (حقوقي مقره القدس المحتلة)، إلى "عمليات هدم واسعة لمنازل وتجريف للطرقات وخلع للأشجار، وانتشار للقوات المدججة في كل أزقة الحي".

وذكر أن في بيان له اليوم الثلاثاء، أن "الهدم طال 5 مساكن لعائلة الرويضي، ومنزلا لمقدسي من عائلة الفراعين مساحته حوالي 120 مترا، ومنزلا للناشط المحلي فخري أبو دياب وآخر لعائلة عايد تسكنه أسرة مكونة من 6 أفراد".

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.