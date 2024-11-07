12 شهيداً ومصابون في قصف (إسرائيلي) على مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

استشهد ، عصر اليوم الخميس، 12 شهيداً وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة.

واعلنت مصادر طبية عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة عدد آخر جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدرسة شحيبر ذكور الشاطئ الإبتدائية (ج) والتي تؤوي نازحين في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ويأوي مخيم الشاطئ آلاف النازحين من مناطق شمال القطاع على ضوء عملية الإبادة والتهجير في جباليا ومحيطها.

وتواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 398 تواليًا، دمّرت خلالها قطاع غزة وأبادت عائلات بكاملها وقتلت وأصابت مئات الآلاف، وهجزت غالبية سكان القطاع من منازلهم.

ومنذ فجر اليوم الخميس، استشهد 27 مواطنًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، 19 منهم شمالي القطاع.

ولليوم الـ 33 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة والنجاة للمواطنين الذي يرفضون النزوح ومغادرة أراضيهم ومنازلهم.