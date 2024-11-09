حماس تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له باكستان اليوم

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في محطة قطارات مدينة كويتا في إقليم بلوشستان، جنوب غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت الحركة في بيان لها :"نعرب عن تضامننا ووقوفنا مع الحكومة والشعب الباكستاني في مواجهة تلك الأفعال الإجرامية، ونتقدم لعوائل الضحايا والشعب الباكستاني عموماً بخالص التعازي والمواساة، وندعو الله تعالى أن يمُنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل."

وفي وقت سابق قالت السلطات الباكستانية إن 25 شخصًا على الأقل قتلوا بعد انفجار قنبلة في محطة للسكك الحديدية في إقليم بلوشستان الباكستاني.