تعطلت خدمات البطاقات المصرفية الائتمانية في "إسرائيل"، اليوم الأحد، بسبب هجمة سيبرانية، وهي المرة الثانية خلال 14 يوما التي تتعرض فيها بطاقات الصرافات الإسرائيلية للاختراق.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "للمرة الثانية خلال أسبوعين هجمة سيبرانية تعطل خدمات البطاقات المصرفية الائتمانية في إسرائيل".

والأسبوع الماضي، أكد تقرير لجيش الاحتلال، أن حركة "حماس" استهدفت جنودًا إسرائيليين، بهجوم سيبراني، لمدة عامين، قبل عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن تقرير لجيش الاحتلال، أن وحدات تابعة لحماس اخترقت هواتف نقالة للجنود الإسرائيليين، وجمعت معلومات حساسة، مشيرة إلى أن تلك المعلومات استفادت منها الحركة في تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، منتصف عام 2022، أن حماس اخترقت حسابات شبكات التواصل لجنود الاحتلال، وتم فيها إقناعهم من خلال الدخول عبر حسابات مزيفة، بتنزيل تطبيقات الألعاب التي تحقق سيطرة كاملة على الهاتف.

وبهذه الحالة يمكن للجهة المخترقة، وهي المقاومة، تتبع خطوات الجندي، والحصول على كثير من المعلومات الأمنية الميدانية، دون أن يشعر.

وسبق أن اخترق قراصنة، الشهر الماضي، مواقع إلكترونية رياضية بإسرائيل، منها مواقع أندية كبيرة واتحادات كرة السلة واليد والسباحة،ووضعوا صورة أبو عبيدة متحدث كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد قال في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى مرور عام على بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر: "ندعو لأوسع هجوم سيبراني على الكيان الصهيوني من كل محبي الشعب الفلسطيني والمقاومة من خبراء الحرب الإلكترونية".