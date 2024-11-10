سفيرة‎ فلسطين لدى السويد تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

طالبت سفيرة دولة فلسطين لدى السويد رولا المحسين، تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والمعتقلين.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين مع البرلمان السويدي بحضور عدد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب، والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى ستوكهولم، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات السويدية المتضامنة مع شعبنا، والجالية الفلسطينية بالسويد، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس عبر تقنية الزووم.

ودعت المحيسن، إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على قضية المعتقلين في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من أجل الوقوف على معاناتهم.

من جهته، تطرق فارس إلى واقع الحركة الأسيرة، وتصاعد انتهاكات بحقهم خاصة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، داعياً المؤسسات الدولية إلى بذل كل الجهود من أجل الاطلاع على أوضاعهم المأساوية.

كما أشار إلى الجهود المبذولة قانونياً وعلى المستويين الدولي والشعبي لإيصال قضية المعتقلين للعالم، مطالبا بمحاسبة المسؤولين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

من جانبها، دعت زعيمة حزب اليسار السويدي نوشي دادغوستار، إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق شعبنا، والإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الاحتلال، ووقف العدوان على قطاع غزة.

أما مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في منطقة دول الشمال الأوروبي مونس مولاند، عرض تقرير حول التعذيب الذي تعرضت له الطواقم الطبية في قطاع غزة، مبيناً كافة أساليب التعذيب المخالفة لحقوق الإنسان.