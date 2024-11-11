جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابطين بجراح خطيرة في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الأحد، إصابة ضابطين من الكتيبة 52 والكتيبة 9 مدرعات بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وتزامن إعلام جيش الاحتلال، مع بلاغ لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة "RPG" مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ منفصل، ذكرت أنه بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بيت قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أبلغ مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" واستهداف جرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وأعلنت كتائب القسام أنها دكت قوات العدو داخل موقع الرشيد للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما دكت بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قوات العدو في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد" قال إن قضاء 400 يوم في الجحيم في غزة يحطم القلب وعلى الحكومة وقف العبث السياسي وبذل كل جهد لإعادة الأسرى.