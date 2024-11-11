3 مجازر جديدة بقطاع غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 43,603

ارتكب جيش الاحتلال (الإسرائيلي) ثلاث مجازر جديدة ضد العائلات خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 51 شهيدا و164 مصابا إلى المستشفيات، وفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة الأحد.

وواصل الجيش في اليوم الـ401 للحرب على غزة الهجمات الجوية والبرية على شمال القطاع، ونسف المباني والمربعات السكنية لدفع قاطنيها على النزوح قسرا باتجاه الجنوب.

واستشهد، صباح الأحد، حوالي 40 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بقصف منزل في جباليا البلد شمالي القطاع.

واستشهد المصور محمد عبد العزيز خريس وزوجته في قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية، غارات على حي تل الهوى، ومحيط منطقة الصناعة غربي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط منطقة المصلبة بشارع 8 جنوبي حي الزيتون، وفي محيط الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي شرق خانيونس، ومن الزوارق البحرية غرب النصيرات وسط القطاع، وإطلاق نار من آليات عسكرية متواجدة في محيط منطقة المصلبة وجامعة غزة.

التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 401 على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان (الاسرائيلي) إلى 43,603 شهداء و 102,929 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.