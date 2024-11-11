أكدت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا المحتلة، ونجحت في الوصول لهدفها بدقة.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في بيان صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الإثنين، أن العملية نفذت بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي "فلسطين2".

وشدد "سريع"على أن الإصابة كات دقيقة وحققت هدفها، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى نشوبِ حريقٍ في محيطِ الموقعِ المستهدف.

ولفت إلى أن العملية تأتي بإطار المرحلة الخامسة من التصعيد، وانتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما، مؤكدا أن القوات ستواصل عملياتها ردا على جرائم الإسرائيلية بغزة ولبنان.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قصفا صاروخيا من اليمن، استهدف مستوطنة "بيت شيمش" بالقدس، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غرب الضفة ومناطق قرب "كريات غات" تزامنًا مع القصف الصاروخي.

وفجر اليوم الأحد، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، عدوانًا عسكريًا جديدًا استهدف محافظتي صعدة وعمران في اليمن.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف حركة "أنصار الله" بقواتها المسلحة اليمنية في المسيرات والصواريخ سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وبحر العرب، والمحيط الهندي.