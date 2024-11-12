تكشف كذبة المناطق الإنسانية.. 11 شهيدا بمجزرة جديدة في مواصي خانيونس

استشهد 11 مواطنا بينهم أطفال، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة المواصي غربي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة بمثابة استراحة ومأوى لنازحين بالقرب من مدينة أصداء، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدا وإصابة عدد آخر.

ويأتي القصف بعد ساعات قليلة من زعم جيش الاحتلال توسيعه ما يسميها بالمنطقة الإنسانية الآمنة، في حين يمارس كل أساليب الإجرام بحق النازحين المتواجدين فيها.

وهذه أسماء بعض شهداء القصف الجوي الذي استهدف استراحة للنازحين قرب الطريق الساحلي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة؛ عُرف منهم:-

1.محمد نبيل محمد عصفور

2.نور الدين وحيد شحادة وادى

3.عبدالرحمن محمد عبدالرحمن وادى

4.عرفات علاء ابراهيم عودة

5.الطفل أحمد محمد غزال (طفل)

6.يوسف ناصر سلمان (طفل)

7.ضياء مروان سالم أبو ختلة

8.محمود طلعت محمود أبو قرشين

9. محمد فضل الجعيدي