اليمن.. القوات المسلحة تستهدف قطعا بحرية أمريكية

قالت القوات المسلحة اليمنية، إنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام" المتواجدة في البحر العربي، ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بالصواريخ الجنحة والباليستية والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات اليمنية في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين استهدف حاملة الطائرات "إبراهام" في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وصرحت بأن عمليات الاستهداف تمت أثناء تحضير "العدو الأمريكي" لتنفيذ عمليات معادية ضد اليمن. مؤكدة: "حققت العملية أهدافها بنجاح، وتمَّ إفشال عملية الهجوم الجويِّ للعدوّ الأمريكيّ الذي كان يُحضر له على بلدنا".

وأضافت: "العمليةُ الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح".

وحمّلت القوات المسلحة اليمنية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مسؤولية تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكريّ، وتداعياتِ ذلك على حركةِ الملاحةِ البحرية.

وأكملت: "شنَّ العدوانِ على اليمنِ ضمنَ الدفاعِ الأمريكيِّ البريطانيِّ عنِ العدوِّ الإسرائيليِّ من قِبلِ القطعِ الحربيةِ الأمريكيةِ لن يدفعَ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ إلا إلى المزيدِ من استخدامِ حقِّها المشروعِ في الدفاعِ والتصدي وضربِ كافةِ التهديداتِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وفي أيِّ منطقةٍ أخرى تطالُها الأسلحةَ اليمنية".

وجددت التأكيد على أنَّ عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصارِ عنها ووقف العدوان على لبنان.