قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الخميس، إن الوقت قد حان لتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة إلى حين التزامها بتطبيق القرارات الأممية.

وأضاف قورتولموش في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته من مالاوي كاثرين هارا بالعاصمة أنقرة، أن قطاع غزة يواجه مجازر فظيعة وإبادة جماعية لم يشهد التاريخ مثلها مستمرة منذ قرابة 13 شهرًا.

وتابع مستهجنا: "للأسف، مهما حدث ومهما كانت القرارات المتخذة على الساحة الدولية، فإن حكومة "إسرائيل" ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وعصابته يواصلون طريقهم دون الالتزام بهذه القرارات".

وأردف: "كما عُلّقت عضوية جمهورية جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة ذات مرة لأنها لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة بسبب نظام الفصل العنصري واتهامها بممارسة الاضطهاد، فقد حان الوقت لتعليق عضوية إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية أفظع".

ودعا قورتولموش إلى "تعليق عضوية إسرائيل حتى تنفذ القرارات الأممية المعنية بوقف الجرائم التي ترتكبها، ولممارسة الضغط الدولي لضمان التزامها بتلك القرارات".

وشدد على أن "إسرائيل لا تفهم لغة الكلام، وحان الوقت لوقف الحكومة الإسرائيلية عبر عقوبات وقوى سياسية ملموسة"، داعيًا إلى عزل "إسرائيل" والضغط على حكومتها في المحافل الدولية.

وتطرق رئيس البرلمان التركي إلى تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن ضرورة تطبيق حظر سلاح على "إسرائيل".

وأردف: "لدينا قناعة بضرورة تسريع وتعزيز العقوبات الدولية، لذلك أعتقد أن الدعوة إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة صحيحة جداً وفي وقتها، حتى لو جاءت متأخرة".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.