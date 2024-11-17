مستجدات حرب الإبادة في يومها الـــ 408

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ408، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 43799 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 103601، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

4:27 ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة

4:24 سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة جبشيت جنوبي بيروت

3:10 شهيدة جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

3:01 مصادر محلية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة بيت لحم

2:58 مصابون في قصف منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة

2:55 غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان

2:53 آليات الاحتلال تستهدف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:24 قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله

2:15 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة في الساعات القليلة الماضية

1:45 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

1:34 مصادر محلية: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة داخل قرية بلاطة البلد شرق مدينة نابلس

1:26 قوات الاحتلال تقتحم قرية دير جرير شمال شرقي رام الله

1:22 حزب الله: كمن مجاهدونا لقوات جيش العدو الإسرائيلي المتقدمة عند الأطراف الشرقيّة لبلدة شمع وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوّات العدو وما زالت الاشتباكات مستمرة.

1:13 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلاطة البلد شرقي مدينة نابلس

00:45 7 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة

00:27 49 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر السبت

00:16 شهيد ومفقودون في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة

00:08 قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وكالة صفا