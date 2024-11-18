مشروع قانون (إسرائيلي) يسمح لليهود بامتلاك أراضي الضفة

بحثت لجنة وزارية (إسرائيلية) اليوم، مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي في الضفة الغربية.

ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف موشيه سلومون، إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة. ويسمح مشروع القانون، الذي ناقشته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية.

ويدفع حزب (الصهيونية الدينية)، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة الغربية، ويدعو إلى الاستيطان فيها.

ورحب الحزب، بتعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما فيها المرشح لمنصب السفير في ( إسرائيل) مايك هاكابي، الذي يؤيد الاستيطان وضم الضفة الغربية.