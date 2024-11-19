"اغتيال الحقيقة".. لقاء إعلامي في طهران تكريماً للشهداء الصحافيين في غزة ولبنان

أقام المجمع الدولي لوسائل الإعلام الحرة، اجتماعاً بحضور شخصيات ومعنيين، لتكريم 200 شهيد صحافي في غزة ولبنان، ضمن 1600 هجوم على الصحافيين وتدمير 75 مقراً إعلامياً في العام الماضي.



وعقد في طهران، صباح الاثنين، اجتماع بعنوان "اغتيال الحقيقة"، تكريماً للشهداء الصحافيين في غزة ولبنان، وتأكيداً على مخاطر مهنة الصحافة في مناطق النزاع، حيث يواجه الإعلاميون تحديات كبيرة أثناء تغطية الأحداث، إذ شهدت غزة ولبنان في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً وتم خلاله استهداف الصحافيين، ما أدى إلى حالات استشهاد عديدة بينهم.



وأكد المشارکون في الاجتماع أنه وبقتل الصحافيين، لايستطيع كيان الاحتلال إصلاح أبعاد فشله، والتغطية على جرائمه، بما في ذلك قتل النساء والأطفال الأبرياء.

وشددوا على أنّه "لا شك أنّ دماء الصحافيين الشهداء الذين ينقلون الحقيقة ستبقى علماً أمام الغطرسة والاستكبار".

ودعو إلى ضرورة تعزيز جهود حماية الصحافيين، وتقوية أطر القانون الدولي لضمان حريتهم وسلامتهم أثناء أداء واجبهم المهني.

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