الاحتلال يعدم 3 شبان خلال اقتحام جنين

افاد شهود عيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أعدم ثلاثة شبان بعد محاصرة احد المنازل في مثلث الشهداء جنوب جنين.

كما أشعل جنود الاحتلال النار في احد المنازل داخل حارة الدمج في مخيم جنين، بعد اقتحام الجيش ( الاسرائيلي) برفقة جرافات عسكرية مدينة جنين وتجريف وتدمير البنية التحتية، في حين قالت مصادر صحيفة إن اشتباكات تدور بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامه المدينة .

من جهتها قالت سرايا القدس-كتيبة جنين: "نخوض معارك ضارية مع قوات العدو في محور الشهداء بعد إيقاع قوة صهيونية خاصة بكمين مركب وتحقيق إصابات مؤكدة"

وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر العام الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة منذ أكثر عام.