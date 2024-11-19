مقتل جندي إسرائيلي باستهداف حزب الله (تل أبيب) و(كرميئيل) وصفد.

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، استهداف مجاهديها عند الساعة الـ 10:20 من صباح اليوم الثلاثاء، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة (كرميئيل)، بصليةٍ صاروخيّة.

وعند الساعة الـ 10 صباحاً، استهدفت المقاومة، مدينة صفد المحتلة، بصليةٍ صاروخيّة. وفي الوقت ذاته، استهدفت تجمعاً لقوّات (جيش) العدو (الإسرائيلي) في مستوطنة (المنارة)، بصليةٍ صاروخيّة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت استهدافها عند الساعة 12:15 من ليل الإثنين-الثلاثاء، مستوطنة (كريات شمونة)، بصليةٍ صاروخيّة.

هذا وتحدّثت وسائل إعلام (إسرائيلية) عن وقوع 4 إصابات وحدوث انفجارات قوية سُمعت في (تل أبيب) وتحديداً في (غوش دان)، وفي منطقتي (هشارون) و(نتانيا)، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في المناطق المذكورة.

كما أقرّ الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين، اثنان منهم بحال حرجة في هجوم شنته مُسيّرة أُطلقت من لبنان على موقع عسكري صباح اليوم.

قناة الميادين