جنود الاحتلال يطلقون النار على شاب عند حاجز مخيم شعفاط

أطلق جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، النار على شاب عند حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس تاركينه ينزف في الطريق ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليه .

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال "انه تم إطلاق النار على فلسطيني عند مدخل مخيم شعفاط بعد محاولته تنفيذ عملية طعن".

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه أحد الشبان خلال سيره عند حاجز مخيم شعفاط في القدس، وبعد وقوعه أرضا وعدم قدرته على التحرك أحاطه جنود الاحتلال ووجهوا أسلحتهم عليه.

واغلقت قوات الاحتلال حاجز المخيم أمام حركة المركبات والحافلات والمشاة، وتمنع الدخول الى المخيم أو الخروج منه، ولا يزال الشاب على الأرض.