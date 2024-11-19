حماس: هدم مسجد الشياح في القدس تهويد وجريمة ضد الأديان

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مسجد الشياح ببلدة المكبّر بالقدس المحتلة، يأتي في إطار الحرب الدينية والثقافية التي تشنّها على مدينة القدس ومعالمها وهويتها الإسلامية.

وأضافت "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن هدم المسجد المقام منذ أكثر من عشرين عاماً في القدس؛ هو "جريمة جديدة ترتكبها حكومة الاحتلال المتطرّفة بحق شعبنا الفلسطيني".

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصعيد إجراءاته العدوانية في مدينة القدس، بهدف تهويدها وإحكام سيطرته عليها.

وشددت الحركة على أن تصاعد المخاطر المحدِقة بالقدس ومعالمها ومساجدها وكنائسها، تستدعي من الأمة العربية والإسلامية، شعوباً وحكوماتٍ ومنظّمات، خطوات فورية فاعلة لردع الاحتلال، وفرض حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وصباح اليوم الثلاثاء، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الشياح في حي جبل المكبر شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أخطرت قوات الاحتلال، بهدم المسجد خلال خمسة أيام، بحجة البناء دون ترخيص.

وعثر الأهالي على إخطار بالهدم ألصقه جنود الاحتلال على بوابة مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر خلال 5 أيام، علما أنه مقام منذ 20 عاما.

ويخدم مسجد الشياح أهالي حي الشياح والمناطق القريبة منه، ويتوافد عليه يوميا المئات من الأهالي للصلاة فيه وتعلم القرآن وتعاليم الدين، كما تعتبر ساحته متنفسا لأطفال الحي.