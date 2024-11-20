مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ويصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحا على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة و إطلاق المحتجزين.

ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي "بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم"، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية" لسكان غزة ،اضافة الى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.

كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد "أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة".

وطالب المجلس من الامين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يوما لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة الى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل في القطاع.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 411 على التوالي، في ظل الاستهداف المتواصل للمدنيين وارتكاب المجازر وجرائم الحرب أمام أنظار العالم.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الواسع على شمالي القطاع، مخلفًا أكثر من 2000 شهيد و6 آلاف جريح، لليوم الـ 46 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصّحة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتوصل على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و972 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و8 مصابين، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.