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^200 مثال: غزة العزة

مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) يدين اغتيال اللاحتلال لصحفيين في غزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الرسالة نت

آدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين PJPC) ) قتل جيش الاحتلال (الإسرائيلي ) الصحفيين “عبد الرحيم الطهراوي"، و”محمود الخطيب”، في أحدث جريمة ضد الصحفيين لحجب التغطية الإعلامية عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وطالب المركز بإنهاء فوري لعمليات الاستهداف والقتل المستمرة للصحفيين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال في غزة.

وحث في بيان له قادة العالم والمنظمات الحقوقية والقضائية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووضع حد لإفلات قتلة الصحفيين من العقاب.

كما حذر المركز من أن القتل أصبح السلاح الرئيسي لإسكات الصحفيين في غزة، في ظل استمرار الصمت الدولي على مقتلة الصحفيين الفلسطينيين.

وباغتيال الطهراوي والخطيب يصل عدد الصحافيين الشهداء في حرب الإبادجة على غزة غلى 190 صحافي منذ السابع من أكتوبر 

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https://alresalah.ps/p/298547

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#غزة #طوفان_الأقصى #صحافة #اغتيال

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