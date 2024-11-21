جيش الاحتلال ينسحب من جنين بعد عدوان خلَّف 8 شهداء

انسحب جيش الاحتلال من مدينة جنين، مساء يوم الأربعاء، بعد عدوان استمرَّ يومين متتالين، وتجاوز المدينة إلى بلدات ومناطق في محيطها، مخلفًا 8 شهداء، وإصابة 19 آخرين، بحسب وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد رائد عبد الرحمن حنايشة (24 عامًا)، وأنور نضال سباعنة (25 عامًا)، وسليمان عدنان طزازعة (32 عامًا)، بعد محاصرة منزل في منطقة بين قرية مثلث الشهداء وبلدة قباطية، وإطلاق قذيفة أنيرجا نحوه.

وقال شهود عيان إن جرافة عسكرية شوهدت وهي تحمل جثماني شابين وتنكّل بهما في محيط المنزل. وفي النهاية، اختطف جنود الاحتلال جثامين الشهداء الثلاثة.

وارتقى شهيدان آخران داخل منزل في الحارة الشرقية بمدينة جنين، يوم الثلاثاء، وهما: رامي محمد هزهوزي (24 عامًا)، وفراس محمد جاسر (18 عامًا).

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طاقمًا تابعًا له توجه إلى المنزل الذي ارتقى بداخله الشهيدان، وهناك احتجزهم جنود الاحتلال واستخدموهم دروعًا بشرية، قبل أن يخلوا سبيلهم ويسمحوا لهم بنقل جثماني الشهيدين إلى المستشفى.

وتواصل العدوان الإسرائيلي يوم الأربعاء، حيث ارتقى ثلاثة شهداء آخرين في كفر دان غرب جنين، أحدهم بالرصاص الحي في الصدر، وهو قصي فرحات، وقد استُشهد أثناء نقله إلى المستشفى، بينما الشهيد الثاني قصي أسامة عابد، والشهيد الثالث لم تعرف هويته، وقد ارتقيا إثر قصف منزل بعد محاصرته، واختطف جيش الاحتلال جثمانيهما.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال اليومين الماضيين، مبينة أن الإصابات بالرصاص الحي وبشظايا رصاص، وتم نقلها إلى المستشفيات في جنين لتلقي العلاج.

وإثر هذا العدوان، ارتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ السابع من أكتوبر إلى 216 شهيدًا.

وأكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بمدينة جنين ومخيم جنين.

وأعلنت كتيبة جنين، أنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بآليات الاحتلال عند مدخل بلدة اليامون، كما خاضت اشتباكات ضارية في محيط المنزل الذي حاصره الجيش في بلدة كفر دان، واستهدفت التعزيزات العسكرية أثناء مرورها عند مدخل السيلة الحارثية.

وأعلنت الكتيبة أيضًا أنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بجرافة عسكرية من نوع D9 في محور النسيم، مضيفة أن مقاتليها في وحدة القنص استهدفوا جنود الاحتلال وحققوا إصابات مؤكدة.

وقامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف للطرقات والبنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، كما أكدت بلدية جنين انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم بأكمله، وعن ثلث أحياء المدينة، نتيجة عدوان الاحتلال.

الترا فلسطين