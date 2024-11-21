دعوات للمشاركة في (الفجر العظيم) وشد الرحال نحو الأقصى غدا الجمعة

انطلقت دعوات مقدسية بالنداء لجماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والداخل المحتل للمشاركة الحاشدة في حملة الفجر العظيم وشد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، غدا الجمعة.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد والتأكيد على إسلامية المسجد الأقصى المبارك، وأنه لا حق لأي كان في المسجد، ورفضا لمخططات الاحتلال الرامية لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم.

كما انطلقت دعوات جماهير بالقدس للحشد والمشاركة الواسعة في مسيرات غضبٍ بعد صلاة الجمعة مباشرة، رفضاً للإبادة الجماعية في غزة.

ولفتت الدعوات إلى أنه ستنطلق مسيرات الغضب من المسجد الأقصى، غدا بعد صلاة الجمعة، للتأكيد على رفع الأصوات الحرة عالياً حتى يتوقّف العدوان.

وأكد الدعوات على ضرورة الحشد الواسع في المسيرات رفضاً لمخططات التهجير، وانتصاراً لأهلنا المكلومين في غزة.

ويذكر أن جماعات المستوطنين المتطرفين نشرت اليوم الخميس صورة تُحاكي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

فيما كانت جماعات الهيكل الاستيطانية المتطرفة قد نشرت في سبتمبر الماضي، مقطع فيديو معدّل بالذكاء الاصطناعي لاحتراق المسجد الأقصى المبارك مع عبارة “قريبا في هذه الأيام”، في إشارة إلى تدمير المسجد وإقامة الهيكل مكانه.

وتأتي هذه الصورة في ظل الهجمة غير المسبوقة التي يتعرّض لها الأقصى من حصار واقتحامات بأعداد كبيرة وأداء كافة طقوس الهيكل من صلاة وسجود ملحمي جماعي ونفخ بالبوق ومحاولة إدخال القرابين، مع منع دخول المصلين وإبعاد المرابطين خلال الاقتحامات.

وتشن مجموعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال، حملات متواصلة تدعو لتهويد المسجد الأقصى المبارك وقتل الفلسطينيين.

وفي سياق متصل؛ استنفرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، جماهير الضفة الغربية والقدس المحتلة، للحشد والمشاركة الواسعة في مسيرات غضبٍ حاشدة، بعد صلاة الجمعة القادمة، رفضاً للإبادة الجماعية في غزة ولفرض السيادة على الضفة.

وستنطلق مسيرات الغضب من كافة المساجد المركزية في محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس، بعد صلاة الجمعة 22-11-2024، للتأكيد على رفع الأصوات الحرة عالياً حتى يتوقّف العدوان.

ودعا الحراك الشبابي في فلسطين لأوسع مشاركة حاشدة في مسيرات الغضب، التي ستنطلق من كافة المساجد المركزية في الضفة والقدس.

وأكد الحراك الشبابي على ضرورة الحشد الواسع في المسيرات رفضاً لمخططات التهجير، وانتصاراً لأهلنا المكلومين في غزة.

كما انطلقت دعوات لكافة طلبة جامعات الضفة الغربية والقدس للحشد والمشاركة في المسيرات والتوجه نحو نقاط التماس، وقالت: “أنتم دينمو الضفة ومحرّكها الرئيسي، آن أوانكم يا أبطال لنرفع الصوت عالياً”.