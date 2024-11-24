إصابة 6 (إسرائيليين) .. حزب الله يقصف حيفا وتل أبيب

أصيب 6 إسرائيليين، اليوم الاحد، إثر هجوم بالصواريخ والمسيّرات شنّه حزب الله اللبناني واستهدف شمال ووسط فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن 6 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا ووسط فلسطين المحتلة.

وأشارت القناة الإسرائيلية لسقوط شظايا صاروخ أطلق من لبنان في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب، فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تفعيل الإنذارات في وسط البلاد بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه حيفا والجليل الغربي واعترضنا عددا منها".

ودوت أصوات انفجارات عنيفة في تل أبيب الكبرى، بعد استهدافها بصواريخ من لبنان للمرة الثانية، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مئات الآلاف توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار وسط "إسرائيل".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 أشخاص في "بيتاح تكفا" شرق تل أبيب، نتيجة الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن حوالي 4 ملايين إسرائيلي دخلوا اليوم إلى الملاجئ في أعقاب الإنذارات التي دوت في الشمال والوسط.

وقال حزب الله، في بيان له اطلعت عليه "الرسالة نت"، إنه هاجم هدفاً عسكريّاً في مدينة تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، مؤكدًا أن العملية حققت أهدافها.

وفي بيان لاحق، أعلن حزب الله استهداف قاعدة "غليلوت"، وهي مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.