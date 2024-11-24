طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على بيروت

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدوانها العسكري والقصف الجوي على العاصمة اللبنانية "بيروت" مُستهدفة الضاحية الجنوبية بعدة غارات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، إن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لـ "زنار نار"، في الإشارة لسلسلة غارات كثيفة "حزام ناري". منوهة إلى أن الدخان الأسود الكثيف يغطي سماء الضاحية الجنوبية.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن الغارات الإسرائيلية المتتالية استهدفت مناطق: حارة حريك، بئر العبد، الغبيري، معوض والشويفات- العمروسية.

ونوهت المصادر إلى أن طيران الاحتلال شنّ 10 غارات عدوانية جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. مبينة أن الغارات تسببت بدمار واسع وهدم بنايات سكنية.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر في وقت سابق من مساء اليوم، تحذيرات جديدة بقصف مبان في الغبيري وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان لليوم الـ 63 على التوالي، من خلال سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مختلف أنحاء البلاد، مخلفا مئات الشهداء والإصابات، ودمارا كبيرا في المباني والممتلكات.