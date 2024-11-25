62 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ 7 أكتوبر 2023

قالت محافظة القدس، إن أكثر من 62 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت المحافظة، أن "62 ألفا و697 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا صلوات ورقصات تلمودية واستفزازية، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، من بينهم 198 مستوطنا اقتحموا المسجد اليوم".

وأكدت محافظة القدس، استشهاد 80 فلسطينيا وإصابة 279 بالرصاص الحي والمطاطي وتسجيل 1971 حالة اعتقال خلال الفترة نفسها.

وأشارت إلى أن محاكم الاحتلال "أصدرت 107 قرارات بالحبس المنزلي، فيما نفذت قواته 389 عملية هدم استهدفت منازل ومنشآت تجارية وزراعية".

وأوضحت المحافظة أن "سلطات الاحتلال أصدرت أوامر هدم لمنازل تعود إلى عائلة أبو شافع في حي البستان ببلدة سلوان خلال 14 يوما".