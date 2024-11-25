بلدية غزة تحذّر من تسرب مياه الصرف الصحي لمراكز الإيواء

حذرت بلدية غزة، من تسرب مياه الصرف الصحي لمراكز الإيواء المحاورة لبركة الشيخ رضوان، مشيرة إلى أن مياه الصرف الصحي طفحت في مختلف مناطق المدينة جراء تساقط الامطار في ظل تعطل الشبكات الخاصة بها وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفاقم تساقط الأمطار على قطاع غزة مشاكل الصرف الصحي في مدينة غزة، جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للمدينة على مدار شهور الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، في تصريح صحفي إن مدينة غزة شهدت دمارًا كبيرًا بالبنى التحتية ظهرت بشكل واضح في المنخفض الأخير.

وأوضح أن مياه الأمطار التي هطلت مؤخرًا، تسببت بمشاكل طفح مياه الصرف الصحي في مختلف أنحاء المدينة.

وأشار "النبيه" للأضرار التي لحقت بشبكات الصرف الصحي، وقال: "نتحدث عن أضرار لحقت بأكثر من 175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي إضافة لـ 15 ألف متر طولي من شبكات مياه الأمطار".

ولفت المتحدث باسم البلدية، إلى أن هذه الأضرار تسببت بكارثة صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين، من طفح مياه الصرف الصحي وتسريها في الأزقة والمناطق المختلفة.

وتطرق "النبيه" في حديثه لبركة الشيخ رضوان المخصصة لمياه الأمطار، مشيرًا إلى أنها اختلطت بمياه الصرف الصحي وأصبحت تهدد المياه الجوفية للمدينة.

وتابع: "الخط الناقل لبركة الشيخ رضوان متضرر وبحاجة لصيانة عاجلة"، محذرًا من أن عدم صيانته تزامنًا مع تساقط الأمطار في الأيام القادمة يعني طفح المياه على المناطق المجاورة ومراكز الإيواء المجاورة.

وجدد مناشدة بلدية غزة بضرورة إدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة للقيام بصيانة خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي، إضافة لخطوط مياه الأمطار.

وختم بالقول: "المواطنون بحاجة لهذه الخدمات الأساسية وتخفيف معاناتهم المتسمرة منذ أكثر من 400 يوم".

وتسببت الأمطار التي هطلت اليوم وخلال الأيام الماضية، بغرق خيام النازحين ومضاعفة معاناتهم، إضافة لطفح مياه الصرف الصحي جراء تعطل الشبكات الخاصة بها وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : وكالة سند