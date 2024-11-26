مقتل 38 (إسرائيليا) في جبهات القتال منذ بداية نوفمبر

قتل 38 عسكريا ومستوطنا إسرائيليا في مختلف جبهات القتال، منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، آخرهم جندي قتل اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها يوم 7 أكتوبر 2023.

وأفادت القناة 7 الإسرائيلية بمقتل الجندي يونا بريف من وحدة "دفدوفان"، متأثرا بجروحه إثر المعارك التي دارت يوم 7 أكتوبر 2023 في غلاف غزة.

وحسب معطيات صدرت عن جيش الاحتلال ومصادر رسمية إسرائيلية، قتل ضابط إسرائيلي مطلع هذا الشهر متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تفجير منزل مفخخ في رفح قبل شهرين.

وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، قتل جنديان إسرائيليان في معارك جباليا شمال قطاع غزة، وقتل جندي إسرائيلي في اليوم التالي بمعارك شمال قطاع غزة، بالإضافة لمقتل مقتل مستوطن إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها بشظايا صاروخ اعتراضي في "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة .

وفي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أقدم جندي إسرائيلي من أصول فنزويلية على الانتحار بعد عودته من معارك قطاع غزة، كما أقدم ضابط احتياط في سلاح الجو برتبة رائد على الانتحار بعد استدعائه للخدمة.

وفي السادس من الشهر الجاري، قتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في "كفار مسريك" قرب عكا أطلق من لبنان، وقتل في اليوم التالي جندي إسرائيلي بضربة صاروخية أطلقت من لبنان على منطقة "أفيفيم" بالجليل الغربي.

وقتل في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما قتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في معارك شمال قطاع غزة، يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، قتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة شمشون (92) لواء "كفير" في معارك شمال قطاع غزة، فيما قتل مستوطنان إسرائيليان في قصف حزب الله على نهاريا.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، قتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين في كمين وقع في جنوب لبنان، أعقبه في اليوم التالي مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب لبنان، فيما قتل جندي إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقتل 3 جنودي إسرائيليون خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان يوم 19 من الشهر ذاته.

وقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة في 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي اليوم نفسه قتل جنديان إسرائيليان في معارك جنوب لبنان أحدهما يعمل باحث وخبير آثار.

وفي اليوم التالي، قتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان، ومستوطن إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في "نهاريا" أطلق من لبنان، فيما قتل جندي من لواء "جفعاتي" في معارك شمال قطاع غزة.

وقتل مبعوث منظمة "حباد" اليهودية الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوغان" في دولة الإمارات يوم 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي اليوم ذاته أعلن عن مقتل الأسيرة الإسرائيلية "دانييلا جلبوع" في شمال قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

واليوم قتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها يوم 7 أكتوبر 2023