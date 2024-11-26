مقتل رقيب بجيش الاحتلال شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي إسرائيلي من "كتيبة النحشون" في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية خلال العدوان العسكري على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب، إن جنديا إسرائيلي من لواء "كفير"، قُتل خلال معارك شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي القتيل يحمل رتبة "رقيب" ويُدعى تامر عثمان، من كفر ياسيف بالداخل الفلسطيني المحتل 1948، وهو من مقاتلي كتيبة "النحشون 90".

وبالإعلان عن مقتل الجندي "تامر"، يرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، إلى 39 قتيلًا من جنود الاحتلال والمستوطنين؛ بينهم 16 ضابطًا وجنديًا بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.