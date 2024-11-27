اشتباكات مسلحة بعد اقتحام الاحتلال طوباس ومخيم الفارعة

خاض مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طوباس ومخيم الفارعة بالضفة الغربية.

واشتبك المقاومون مع قوت الاحتلال، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى طوباس ومخيم الفارعة، تزامنا مع عمليات تجريف واسعة استهدفت البنى التحتية في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزلا في مخيم الفارعة، وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما اعتدت جرافات الاحتلال على ممتلكات المواطنين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات واقتحامات لمناطق عدة في الضفة الغربية.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.