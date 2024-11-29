تطورات اليوم الـ 420 من حرب غزة

استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 44,330 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 104,933، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:29 غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

6:04 قوات الاحتلال تعتقل شابا جريحا من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس

5:45 قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا

5:04 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش: سنواصل الوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه في العيش بسلام وأمن وكرامة

4:59 الدفاع المدني بغزة:

▪️طواقمنا انتشلت 3 شهداء و5 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "نصار" مقابل مطعم بالميرا في شارع الوحدة غربي مدينة غزة.

▪️أنقذت طواقمنا حياة 4 مواطنين أصيبوا جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "السرحي" في حي الزيتون.

4:39 قوات الاحتلال تعتقل الشابين محمد محمود خطاطبة ومحمد حسام أبو حيط من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس

3:54 قوات الاحتلال تنسحب من مخيم الجلزون بعد اعتقال 5 شبان

3:50 قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي نابلس

3:44 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرقي نابلس

3:41 ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزل عائلة الدحدوح في محيط دوار أبو صرار بالنصيرات إلى 4

3:34 تواصل إطلاق النار والقذائف المدفعية من آليات الاحتلال ومسيراته صوب منازل المواطنين في أحياء واسعة من شمال وشمال غربي النصيرات

3:14 3 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلا لعائلة الدحدوح جنوبي دوار أبو صرار بالنصيرات

3:00 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدحدوح في جنوبي دوار أبو صرار بالنصيرات

2:56 طائرات كواد كوبتر إسرائيلية تطلق النار صوب منازل المواطنين في مخيم 5 بالنصيرات

2:46 طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة الدحدوح جنوبي دوار أبو صرار بالنصيرات

2:24 قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر سعيد سويلم بعد مداهمة منزله بمدينة قلقيلية

1:43 قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

1:37 قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة طالت عدد من الشبان

01:09 : ارتفاع عدد إصابات استهداف الاحتلال لكافتيريا لورانس غربي دير البلح إلى 8

00:54 : إصابة بقصف طائرة مروحية إسرائيلية كافتيريا لورنس غربي دير البلح بصاروخين

00:44 : تواصل إطلاق النار من مسيرات كواد كوبتر إسرائيلية شمالي النصيرات

00:41 : إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مسلم في محيط صالة قصر السلطان شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة

00:28 : ثلاثة شهداء (سيدة ونجلها وحفيدها) وعدد من المصابين والمفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وسط مدينة غزة

00:26 : مصابون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:16 تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:14 قوات الاحتلال تنسف عددا من المباني في المناطق الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة