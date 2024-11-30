ليلة دامية ...مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الــ421

سجلت وزارة الصحة أكثر من 100 شهيد خلال أقل من 24 ساعة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة معظمها في الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة على بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن أكثر من 75 شخصا استشهدوا في مجزرتي عائلة البابا وأحمد في بيت لاهيا

كما أضاف في تصريح له أن عائلات بأكملها أبيدت في شمالي قطاع غزة ولا يعلم عنها شيئا، وبأن هناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم، بعد أن منع الاحتلال طواقم الدفاع المدني من العمل في مناطق الشمال.

وما بعد منتصف الليل سجلت طواقم الدفاع المدني عدد من الشهداء والإصابات في استهداف منزل لعائلة كحيل في حي الرمال بمدينة غزة و10 شهداء على الأقل في استهداف منزل آخر بمنطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان.

كما توغلت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة تزامناً مع إطلاق النار والقصف المدفعي، مع غارات متواصلة استهدفت مناطقمتفرقة في الشمال، وقالت مصادر إعلامية أن جيش الاحتلال فجر ريبوت مفخخ في منازل المواطنين في محيط دوار الشيخ زايد شمال غزة.

ووصلت حصيلة الشهداء خلال العملية العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال منذ قرابة 60 يوما شمال قطاع إلى 2700 شهيدا وعدد من الجرحى والمفقودين.

ووصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة إلى 44363 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 105070، و 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق آخر احصائيات وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب الاستهداف المباشر أو نفاد الوقود، ومنع وصوله إلى مخازنها خاصة المستشفيات في شمال قطاع غزة .