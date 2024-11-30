العشائر: غزة يلتهمها الجوع أمام تواطؤ أمريكي وغربي فاضح



دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية إلى التحرك الفاعل، لوقف المحرقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين في قطاع غزة



وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر لـ"الرسالة نت"، إن حالة العجز الحاصل في الموقف الدولي تجاه المدنيين في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى التواطؤ مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ومسار حرب الإبادة على شعبنا الذي يقرره مجرم الحرب الهارب من العدالة نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة وأنّ الصمت العربي والعجز الدولي شجع هذا العدو الاسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأشار المصري اإلى أنه بعد 440 يوماً على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، لم يتمكن المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الأممية من تنفيذ أي إجراء من شأنه حماية المدنيين ، في ظل شبكة الحماية التى توفره لحكومة الاحتلال في كافة المحافل الدولية و خاصة مجلس الأمن الدولي و منع صدور اى قرار بوقف حرب الابادة الجماعية و التحويع الممنهج و المنظم و الذى يعتبر ركنا أساسيا في عدوان الاحتلال الصهيونى المستمر على شعبنا الفلسطيني.



وطالب المصري المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية وكل المؤسسات الدولية إلى اتخاذ مواقف تلزم إسرائيل كقوة احتلال على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم كالتزام واجب النفاذ على القوة القائمة بالاحتلال ، إذ لا يحق للاحتلال الإسرائيلي تحويل مبدأ حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى قضية للمساومة والابتزاز .



و أكد المصرى ان المجتمع الدولي قادر على وقف جرائم الاحتلال و بشكل فورى و عاجل إذا توفرت لديه الارادة الحقيقة فى ذلك.

و حمل المصرى المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الحالة التى وصل لها شعبنا الفلسطيني و عن العدد الهائل من الشهداء الفلسطينيين من النساء والأطفال بشكل خاص .