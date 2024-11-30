عائلات الأسرى: أزيلت جميع الأعذار حان الوقت لصفقة

تعتزم عائلات الأسرى الإسرائيليين التظاهر مساء اليوم السبت، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "كالعادة في يوم السبت، ستتجمع عائلات المختطفين والمتظاهرين نيابة عنهم في عشرات المواقع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق".

وأضافت، "في ذكرى مرور عام على صفقة المختطفين الأولى، التي تم فيها إطلاق سراح 105 مختطفين على عدة نبضات، يجتمع اليوم أهالي المحتجزين والمحتجين من أجل إطلاق سراحهم في عشرات المراكز في مختلف أنحاء البلاد للتظاهر للمطالبة بصفقة أخرى".

وأردفت، "شعارهم: مر عام منذ أن خسرنا. هزيمة واحدة - أمل واحد، وستعقد المسيرات الرئيسية في تل أبيب وكرمي جات ومفرق شعار هنيغف والقدس".

وتابعت، "ذكرت مقر أهالي عودة الأسرى: عام كامل مضى على تأكد 101 مختطفاً ما زالوا محتجزين أنهم هم التاليون الذين سيتم إطلاق سراحهم، ولم تتم أي صفقة بعد 421، بعد أيام من الحرب، أصبح الأمر واضحا للجميع: فقط الصفقة هي التي ستعيد المحتجزين لنا، الأحياء لإعادة التأهيل والقتلى والموتى لدفنهم بشكل لائق".

وأرفت المقرات، "لقد استوفيت جميع الشروط وأزيلت الأعذار - لقد حان الوقت للتوصل إلى صفقة فورية بضربة واحدة وإلى نهاية الحرب".