السويد.. مظاهرة منددة بالعدوان (الإسرائيلي) على غزة ولبنان

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وندد مئات المتظاهرين بالإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، وهجماتها على لبنان.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان، مرددين هتافات مثل "فلسطين الحرة"، و"غزة الحرة"، وأوقفوا الإبادة".

كما أدان المشاركون في الفعالية مواقف الحكومة السويدية والإدارة الأمريكية بشأن دعم الهجمات الإسرائيلية.

وقالت الناشطة السويدية إيفا ميردال، للأناضول، إن المظاهرات الداعمة لغزة ستستمر حتى تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت ميردال إلى أن "إسرائيل دولة احتلال أسستها القوة الاستعمارية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.