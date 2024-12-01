عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوةا جولات وطقوس تلمودية داخلها.

ويُدنس المستوطنون اليهود باحات المسجد الأقصى، يوميًا، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين؛ صباحية وتبدأ الساعة 07:00- 11:30، ومسائية وتبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة 90 دقيقة.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، في ظل قيود مشددة تفرضها على وصول المقدسيين وفلسطينيو الداخل المحتل، وفرض قرارات الإبعاد عن الأقصى.