المفوض العام للأنروا يعلن تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، موضحا في كلمة له:" هذا هو المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة ، لكن الطريق من هذا المعبر لم يعد آمناً منذ شهو" .

‏وأضاف في تصريحه:" في 16 تشرين الثاني، تم سرقة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة، وأمس، حاولنا إدخال عدد من شاحنات الغذاء عبر نفس الطريق. تم الاستيلاء عليها جميعاً"

ويلفت لازاريني إلى أن هذا القرار الصعب يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة، مضيفا:" لا ينبغي أبدًا أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أمرًا محفوفاً بالمخاطر أو يتحول إلى معاناة"

ويصف لازريني في تصريحه كيف أصبحت العملية الإنسانية مستحيلة بشكل غير ضروري بسبب الحصار المستمر والعقبات التي يضعها الاحتلال أمام ادخال المساعدات بالإضافة إلى القرارات السياسية التي تقيد كميات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

كما تطرق إلى انعدام الأمن الذي تعاني منه طواقم العمل المسؤولة عن ادخال المساعدات بالإضافة إلى استهداف الاحتلال المتوصل لطواقم الشرطة التي تعمل على حماية قوافل المساعدات وتأمينها.

‏ولفت لازاريني إلى أن كل ما سبق من أسباب أدى إلى انهيار في النظام العام، وبأن حماية عمال الإغاثة والمساعدات تقع على عاتق (إسرائيل) بصفتها قوة احتلال، ويتعين عليها ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان والامتناع عن شن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني.

وجدد لازاريني دعوته مرة إلى وقف اطلاق النار عاجلا وهو الطريقة التي تضمن إيصال المساعدات الآمنة والمستمرة إلى المحتاجين.