"لجان المقاومة": جرائم الاحتلال بحق الصحفيين امتداد لحرب الإبادة الجماعية

نعت لجان المقاومة في فلسطين، الصحفي ميسرة صلاح، الذي ارتقى شهيدًا متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدرسة عوني الحرثاني شمالي قطاع غزة.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، إن الجرائم الإسرائيلية الفاشية التي ترتكب بشكل متعمد وممنهج بحق الصحفيين، امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي بدعم وسلاح ومشاركة أمريكية ضد كل مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأكدت أن عمليات اغتيال وقتل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، لن تفلح في طمس الحقيقة الواضحة لإجرام وفاشية الكيان الإسرائيلي، ولن تكسر إرادة الصحفيين وشعبهم.

ودعت لجان المقاومة، كافة المؤسسات والاتحادات الصحفية الدولية للتحرك العاجل من أجل فضح سياسة العدو الإسرائيلي في استهدافه الممنهج للصحفيين والإعلاميين، ورفضه خروج الجرحى منهم للعلاج.

وكالة صفا