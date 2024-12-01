اليمن يقصف هدفا حيويا بيافا بصاروخ (فلسطين2)

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع ،اليوم الاحد ، إن القوات المسلحة هاجمت "هدفا حيويا" بمنطقة يافا بفلسطين المحتلة.

وأوضح سريع ، في بيان متلفز أن القوات المسلحة "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدف حيوي للعدو الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين2) بمنطقة يافا بفلسطين المحتلة.

وأضاف المتحدث العسكري يحيى سريع ،أن "العملية حققت أهدافها بنجاح" دون توضيحات بشأن طبيعة الأهداف.

وأكد يحيى سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية "في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمنَ منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقا".