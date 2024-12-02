مستوطنون يقتحمون الأقصى ويتجولون في ساحاته

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى وتجولوا داخلها تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية خلال الاقتحام.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، في ظل قيود مشددة تفرضها على وصول المقدسيين وفلسطينيو الداخل المحتل، وفرض قرارات الإبعاد عن الأقصى.

ويُدنس المستوطنون اليهود باحات المسجد الأقصى، يوميًا، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين؛ صباحية وتبدأ الساعة 07:00- 11:30، ومسائية وتبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة 90 دقيقة.