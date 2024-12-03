أكثر من 15 عشر شهيدا منذ فجر اليوم معظمهم في شمال القطاع

كثفت قوات الاحتلال استهدافاتها لمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث ذكرت مصادر إعلامية ارتقاء ثمانية شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف المواطنين في محيط مدارس بيت لاهيا "مراكز الإيواء " شمالي قطاع غزة

كما أعلنت مصادر صحية عن وصول 4 اصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء استهداف بالقرب من مدرسة العقاد شرقي رفح.

وأعلنت عن قصف منزل يأوي عشرات النازحين في مشروع بيت لاهيا وصل منهم إلى المستشفى الأندونيسي ثمانية شهداء وأكثر من 20 اصابة ولا زال البحث جار عن مفقودين .

وأرسل مواطنون مناشدات للبحث عن مفقودين من منزل لعائلة وادي قرب مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا استهدفته قوات الاحتلال الليلة الماضية ، ويدور الحديث عن تواجد قرابة ال30 شخص بالمنزل.

وقد أعلنت وزارة الصحة بالأمس أن حصيلة الشهداء في شمالي غزة وصلت 3700 شهيد ومفقود، بالإضافة إلى 10000 مصاب و 1700 معتقل، خلال 60 يوما من التطهير العرقي شمال قطاع غزة .