عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة

اقتحم مستوطنون متطرفون، يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

وشددت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وضمن مسعاها لتكريس حضورها في المسجد الأقصى في المناسات التوراتية الهامشية: "جماعات الهيكل" المزعوم تنظم اقتحامًا واسعًا وتؤدي طقوسً توراتية جماعية بالمسجد في "رأس الشهر العبري".

وأمس الاثنين، اقتحم المسجدَ الأقصى 515 مستوطنًا وأدوا الطقوس التوراتية العلنية فيه، وغنوا في ساحته الشرقية بشكلٍ صاخب كما أدى العشرات منهم طقس الانبطاح "السجود الملحمي" الجماعي في الساحة الشرقية أيضًا

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال بشكل غير مسبوق في المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023، تزامنًا مع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والحشد في الأقصى، لحمايته من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية، الساعية لفرض وقائع جديدة بحق المقدسات في مدينة القدس.