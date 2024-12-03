شهيدان بقصف مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية جنوبي جنين.

أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد اثنين وإصابة متوسطة في الأطراف السفلية وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء قصف الاحتلال لسيارة قرب بلدة عقابا.

وأكد شهود عيان لمراسل وكالة "صفا"، بإطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخًا نحو مركبة فلسطينية في السهل الواقع بين بلدتي عقابا ورابا جنوب شرقي مدينة جنين، ما أدى لاندلاع النيران فيها.

وعقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال جنوبي مدينة جنين متجهة نحو السيارة التير تعرضت للقصف.

وأفاد مراسل "صفا"، باندلاع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب مكان قصف الاحتلال لمركبة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، "إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المركبة التي تعرضت للقصف".

وكالة صفا