3 عمليات يمنية عراقية مشتركة تضرب أهدافًا (إسرائيلية)

أعلنت القوات المسلحة اليمنية (أنصار الله)، الثلاثاء، أنها نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، ثلاث عمليات عسكريةن ضد الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها، أن العمليات شملت استهداف هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة، بعدد من الطائرات المسيرة.

وأردف البيان، أن العملية الثالثة استهدفت هدفًا حيويًّا في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكد البيان أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، إنها، ومعها مقاتلو المقاومة العراقية، مستمرون في الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت "أنصار الله" تنفيذ عمليات وضرب أهداف إسرائيلية، بالاشتراك مع المقاومة العراقية.

وأول أمس الأحد، استهدفت القوات المسلحة اليمنية، هدفًا حيويًا في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وقالت "القوات اليمنية" في بيان، إن العملية تمت وقد أصاب الصاروخ هدفه بنجاح، وذلك في إطار الرد على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومجاهديه، خصوصًا في قطاع غزة.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية، إلى أنها ستواصل تكثيف عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتضامنا مع غزة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قُوبل برد من الجماعة من حين لآخر.