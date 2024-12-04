تطورات اليوم الـ 425 من طوفان الأقصى

تتواصل جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية التدميرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ ٤٢٥ تواليًا، تزامنًا مع تصعيد العدوان على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 بقطاع غزة، إلى 44 ألفًا و502 شهداء، بالإضافة لـ 105 آلاف و454 مصابًا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت للمرة الخامسة، المستشفى "بطريقة مروعة ودون رحمة"، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات في صفوف الكادر الطبي.

واعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أن الاحتلال يرتكب عملية تطهير عرقي في شمال القطاع، وان ٦٠ ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت.

ونفى وجود اي إمكانية لتقديم أي خدمة طبية أو إسعاف في شمال القطاع، في ظل أن سكان الشمال لم يحصلوا على أغذية جيدة ومياه صالحة للشرب، كما وأن منازل شمال القطاع غير صالحة للسكن.

آخر التطورات

أعلن استشهاد الطبيب في مستشفى شهداء الأقصى محمد أبو العوف، في قصف الاحتلال مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، حث اشتعلت النيران في الخيام داخل المدرسة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق القذائف والنيران بكثافة بمحيط مدارس الإيواء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأبلغ عن مصابين ومفقودين، إثر قصف جوي إسرائيلي، استهدف منزلًا لعائلة أبو هويشل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة وسجلت إصابات أخرى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو سمرة في منطقة أبو عريف جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط القرارة شمال شرق مدينة خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط غارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية في المناطق الشمالية الشرقية لبلدة القرارة وشرق دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهدت الطفلة نور زياد مرسي برصاصة في القلب أطلقها عليها قناص من جيش الاحتلال بشمال غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق القذائف والرصاص محيط مراكز الإيواء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت مسيرة للاحتلال القنابل مجدداً على مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

و قصفت مدفعية الاحتلال غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت مروحيات ومسيرات الاحتلال نيرانها على منازل الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزرع جيش الاحتلال براميل متفجرة في أحياء في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة لتفجير منازل المواطنين.

وواصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق القذائف والنيران بكثافة بمحيط مدارس الإيواء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وحاصرت آليات الإحتلال مدارس أبو تمام التي تؤوي نازحين وسط بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تزامناً مع تقدم لقوات الاحتلال.