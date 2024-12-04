ارتفاع طلبات (الإسرائيليين) للمساعدة النفسية بنسبة 40%

تسببت طلبات الاسرائيليين للمساعدة النفسية جراء الحرب على غزة ،ولبنان أزمة متزايدة في الصحة النفسية، حيث سجلت لجنة الصحة في الكنيست ارتفاعا بنسبة ،وصلت إلى 40% في التوجهات لمراكز الدعم النفسي هذا العام.

وذكرت هيئة البث الاسرائيلية أن هناك توقعات ومخاوف من ارتفاع في حالات الانتحار مع انتهاء الحرب وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكد رئيس لجنة الصحة النائب في الكنيست يوني مشاكي أن الأزمات النفسية الناتجة عن الحرب لا تزال تؤثر على الاسرائيليين.

وأضاف أن الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني لمنع الانتحار زادت لتصل إلى نحو 15 مليون شكل مع إضافة مليوني شيكل بفضل جهود اللجنة، لكنه وصف هذه الميزانية بأنها غير كافية.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل حالة انتحار واحدة يوميا في إسرائيل وإلى حوالي 400 إلى 500 حالة انتحار سنويا ، بالإضافة إلى 7000 محاولة انتحار تصل إلى غرف الطوارئ.

ووصف البروفيسور جيل زلتسمان رئيس المجلس الوطني لمنع الانتحار، الوضع بأنه تسونامي نفسي داعيا إلى تقليل انتشار الأسلحة المدنية وزيادة ميزانية برامج "اختار الحياة" ،وهو برنامج أثبت نجاحه عالميا في خفض حالات ومعدلات الانتحار.

وقدمت وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية تدريبات لتعزيز الصمود النفسي لقرابة 5000 طالب من الصف التاسع ،كما تم تدريب أكثر من 3500 مستشارات تربية لتشخيص الأطفال المعارضين للخطر.

وشارك جيش الاحتلال في إنشاء مراكز لدعم الجهود نفسيا قبل وأثناء وبعض الخدمة مع تدريب خاص لضباط الصحة النفسية لاكتشاف علامات الضيق النفسية.

وتقول لجنة الصحة إنه رغم الجهود المبذولة، أكد حجاي هرمش المدير العام لجمعية "من أجل الحياة" على أن فترات الانتظار الطويلة للوصول والحصول على علاج نفسي والمصلحة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية لا تزالان تواجهان تحديا كبيرا.

يشار إلى أن بيانات "المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية" في إسرائيل رسمت قبل شهور صورة قاتمة لجهاز الصحة النفسية الذي تتفاقم أزمته منذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ يفكر العديد من المعالجين وعلماء النفس في ترك القطاع الحكومي والانتقال إلى الخاص بسبب الفجوة بين الأجور وعبء العمل.

وذكرت دراسة إسرائيلية أن أكثر من 520 ألف شخص في إسرائيل تعرضوا لـ"اضطراب ما بعد الصدمة" وبحاجة لرعاية وعلاج، كما شهدت دراسات إضافية على سوء الحالة النفسية لدى الإسرائيليين بسبب الحرب الطويلة.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال فإن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة وصل إلى 808، بينهم 380 بالمعارك البرية في قطاع غزة.