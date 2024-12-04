مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

واصل مستوطنون متطرفون، يوم الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

وشددت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال بشكل غير مسبوق في المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023، تزامنًا مع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والحشد في الأقصى، لحمايته من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية، الساعية لفرض وقائع جديدة بحق المقدسات في مدينة القدس.

وأكدت الدعوات على ضرورة المحافظة على شد الرحال للأقصى، والرباط فيه بأعداد كبيرة، للتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين.